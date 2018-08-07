Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров New Stream Group

СЕГОДНЯ 06:33 2018-08-07T06:34:08+03:00

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Председателем совета директоров группы компаний New Stream Group (Новый поток) назначен Дмитрий Мазуров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Его должность президента АО «Новый поток» в то же время занял бывший вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин. Он также вошел в состав директоров компании.

Зокин будет отвечать за операционное управление компанией, повышение эффективности работы входящих в группу действующих предприятий, передает ТАСС.

Дмитрий Мазуров выразил уверенность, что опыт и профессионализм Зокина поспособствуют позиций группы на отечественном и зарубежном рынках. Новый президент New Stream Group занимал пост вице-президента Газпромбанка 10 лет - с 2007 по 2017 годы.

New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский НПЗ в Тюмени.