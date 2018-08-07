Четыре человека погибли в крушении самолета на Аляске

СЕГОДНЯ 06:54 2018-08-07T06:54:11+03:00

На Аляске в горах разбился самолет с польскими туристами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Подтвердилась гибель четырех человек в крушении небольшого пассажирского самолета в американском штате Аляска. Еще один человек пропал без вести.

Сообщается, что трагедия произошла еще 4 августа. Самолет рухнул в скалистой труднопроходимой местности. Все погибшие – граждане Польши. Они совершали обзорный полет на небольшом прогулочном самолете, передает агентство Associated Press.

Причиной катастрофы скорее всего стали плохие погодные условия. Они же затруднили поиск места падения и жертв. Спасатели полагают, что пятый человек - пилот, не выжил, и ведут поиск его тела.

На то, что люди живы, власти надеялись до последнего момента. С воздуха обломков самолета было не разглядеть из-за низких облаков и дождя. На борту имелись спальные мешки, плитка и запасы продуктов, что позволило бы выжившим дождаться, когда их найдут.

Однако следопыты, добравшиеся до места катастрофы и обнаружившие самолет, отметили, что не нашли следов, указывающих, что после падения кто-то оставался жив и выбрался из самолета.