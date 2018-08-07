Погода в Москве на 7 августа 2018 года: воздух прогреется до +25

СЕГОДНЯ 07:07 2018-08-07T07:07:10+03:00

Будние дни на этой неделе будет радовать жителей столицы жаркой погодой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 7 августа 2018 года

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Погода в Москве на 7 августа 2018 года будет облачной. Временами возможны некоторые прояснения. Также местами по городу пройдет кратковременный дождь.

Температура воздуха во вторник днем остановится на показателях в 23..25 градусов тепла. Вечер западного и северо-западного направления разовьет скорость в 5-10 м/c. Иногда его порывы могут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра России.

Ночью столбики термометров опустятся до 12..14 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра достигнет 5-10 м/c, передают синоптики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все остальные будние дни на текущей неделе будут радовать москвичей ярким солнцем и жаркой погодой. Поэтому можно смело выезжать на природу - лучше к воде.