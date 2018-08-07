Американский журнал сравнил возможности Су-35 с истребителями-невидимками США

СЕГОДНЯ 07:58 2018-08-07T07:58:01+03:00

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Военно-воздушным силам США стоит опасаться российского истребителя четвертого поколения Су-35. Об этом пишет журнал The National Interest.

Главным преимуществом этого самолета автор статьи называет скорость, которая сочетается с высокой маневренностью, а также большие несущие возможности. Электроника истребителя и его вооружения соответствуют уровню западных аналогов.

На сегодня Су-35 превосходит западные истребители четвертого поколения, и пока непонятно, может ли он противостоять на равных американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.

Эта машина оснащена турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1С, которые позволяют самолету атаковать с очень высоких углов, выполнять сложнейшие маневры, а также легко уклоняться от ракет противника. Он разгонятес ядо скорости до 2,25 Мах, и подниматься на высоту до 18 тысяч метров. Максимальная дальность полета составляет 4 500 километров.

В бою с самолетами-невидимками Су-35 может использовать радар "Ирбис-Е" с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием, а также оптико-локационная система ОЛС-35 с тепловизором. Это аппаратура обеспечивает сопровождение цели в радиусе до 80 километров.

Однако истребители США пятого поколения F-22 и F-35 могут обнаружить Су-35 на расстоянии до 160 километров и выпустить по нему целый град ракет. Но даже им российский самолет может дать отпор, если сможет достаточно близко подобраться и войдет в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения.

Как писал сайт kp.ru, ранее журнал The National Interest в своей статье утверждал, что новейший российский танк Т-14 «Армата» обладает «секретным оружием» - комплексом активной защиты «Афганит», который объединяет в себе сразу два подхода к созданию такого оборудования