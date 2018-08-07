Певицу Деми Ловато выписали из больницы после передозировки героином

СЕГОДНЯ 08:28 2018-08-07T08:28:04+03:00

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Американская актриса, певица и автор песен Деми Ловато была выписана из больницы после госпитализации из-за передозировки наркотиками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 25-летнюю звезду Голливуда обнаружили в бессознательном состоянии в ее собственном доме в Лос-Анджеле в конце прошлого месяца. Девушку тут же доставили в одну из городских больниц, где медики диагностировали передозировку героином.

Между тем. по данным Associated Press, в минувшие выходные певицу уже выписали из медицинского центра Cedars-Sinai. О состоянии здоровья артистки не сообщается.

Стоить отметить, что Ловато никогда не скрывала своей зависимости. Шесть лет назад девушка якобы завязала с употреблением наркотиков, однако в июне этого года она выпустила песню под названием "Трезвая" (Sober), в которой рассказывается о человека, вернувшемся к употреблению алкоголя спустя многие годы воздержания.

В понедельник, 6 августа, на странице актрисы в Instagram также появился пост, в котором она призналась, что зависимость не прошла. Девушка пообещала своим поклонникам сфокусироваться на лечении и продолжить борьбу.