2018-08-07T08:28:04+03:00
Звезды

Певицу Деми Ловато выписали из больницы после передозировки героином

Девушка пообещала поклонникам продолжать бороться со своей зависимостью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Деми ЛоватоДеми ЛоватоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская актриса, певица и автор песен Деми Ловато была выписана из больницы после госпитализации из-за передозировки наркотиками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 25-летнюю звезду Голливуда обнаружили в бессознательном состоянии в ее собственном доме в Лос-Анджеле в конце прошлого месяца. Девушку тут же доставили в одну из городских больниц, где медики диагностировали передозировку героином.

Между тем. по данным Associated Press, в минувшие выходные певицу уже выписали из медицинского центра Cedars-Sinai. О состоянии здоровья артистки не сообщается.

Стоить отметить, что Ловато никогда не скрывала своей зависимости. Шесть лет назад девушка якобы завязала с употреблением наркотиков, однако в июне этого года она выпустила песню под названием "Трезвая" (Sober), в которой рассказывается о человека, вернувшемся к употреблению алкоголя спустя многие годы воздержания.

В понедельник, 6 августа, на странице актрисы в Instagram также появился пост, в котором она призналась, что зависимость не прошла. Девушка пообещала своим поклонникам сфокусироваться на лечении и продолжить борьбу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За недолив бензина заправки будут штрафовать на 500 тысяч рублей
Власти Ленинградской области отказываются от пластика
Правительство РФ обновило список запрещённых в спорте препаратов
Самолет Alitalia экстренно сел в аэропорту на севере Японии
СК РФ возбудил три новых уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе
Медведев распорядился выделить 5 млрд на покупку топлива аграриям
В Сибири истребители во время учений уничтожили цель ракетами класса «воздух-воздух»
Канада продолжит отстаивать права человека, несмотря на санкции Саудовской Аравии
Лесной пожар в Калифорнии стал самым масштабным в истории штата
Бывший партнер Манафорта признался в сознательном нарушении закона
На Украине заговорили о последствиях возможного закрытия границ с Россией
Тимошенко рассказала, кто держит экономику Украины "на плаву"
При выбросе газа на шахте в Китае погибли четыре человека
Минздрав рассказал, где живут самые здоровые дети
Американский журнал сравнил возможности Су-35 с истребителями-невидимками США
В России ожидается рост цен на колбасы и мясные полуфабрикаты
В России усложнят процедуру получения водительских прав
Медведев заявил, что Россия не планировала "казнить" Саакашвили во время войны в Южной Осетии
Американец получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта на Рождество
Погода в Москве на 7 августа 2018 года: воздух прогреется до +25
Четыре человека погибли в крушении самолета на Аляске
Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров New Stream Group
«Почта России» будет выдавать посылки под электронную подпись
В Госдуме предложили смягчить наказание на выезд на встречную полосу
США и Турция достигли предварительных договоренностей по санкциям