Тимошенко рассказала, кто держит экономику Украины "на плаву"

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-07T08:43:21+03:00

По мнению лидера "Батькивщины", лишь простые люди реально заботятся о своей стране наперекор реформам

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Экономика Украины держится "на плаву" лишь благодаря простым гражданам, которые уезжают работать за границу и уже оттуда отправляют деньги на родину своим близким. Такое мнение озвучила лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

По ее словам, только с начала 2018 года такие украинцы перечислили в бюджет страны пять миллиардов евро. Именно они "реально заботятся" о своей родине и пытаются выжить наперекор реформам, считает политик.

Тимошенко также вновь раскритиковала действующее правительство Украины. Так, она заявила, что власти прикрываются любыми причинами, лишь бы ничего не делать для улучшения ситуации в стране. Например, плохие дороги объясняются особенностями ландшафта, а задержка пенсий — "разрывами платежей".

"Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору — все хорошо, а в холодильниках — не очень", - написала лидер партии у себя в Facebook.

Напомним, что ранее Тимошенко уже призывала действующего президента Украины Петра Порошенко, который является владельцем кондитерской фабрики Roshen, вернуться в "конфетный" бизнес и оставить политику, передает сайт kp.ru.