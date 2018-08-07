2018-08-07T09:00:20+03:00
Политика

На Украине заговорили о последствиях возможного закрытия границ с Россией

В Раде уверены, что прекращение железнодорожного сообщения с нашей страной окончательно обрушит экономику незалежной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Рады Игорь Мосийчук. Фото: Zuma TASSДепутат Рады Игорь Мосийчук. Фото: Zuma TASS
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В случае прекращения железнодорожного сообщения с Россией и полного закрытия границ украинская экономика окончательно рухнет, ударив, прежде всего, по гражданам, которые работают за границей. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Он подчеркнул, что основной ущерб будет нанесен народному хозяйству страны, а также тем миллионам украинцев, которые работают на территории России.

"Если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам (политикам), окончательно рухнет", — сказал Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что ранее министр инфраструктуры незалежной Владимир Омелян сообщил о намерении Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на высокую прибыльность таких перевозок.

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже раскритиковала эту идею, напомнив, что именно простые украинцы, отправляющие деньги на родину, спасают экономику страны от полного краха, передает сайт kp.ru.

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