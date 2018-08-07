2018-08-07T09:21:28+03:00
В мире

Бывший партнер Манафорта признался в сознательном нарушении закона

Речь идет об уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и отмывании денег
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пол МанафортПол МанафортФото: REUTERS
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Рик Гейтс - бывший деловой партнёр экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - признался в сознательном совершении противоправных действий. Такое заявление было сделано им в ходе дачи показаний в суде Александрии штата Вирджиния.

Бизнесмен рассказал, что у него и Манафорта действительно были открыты счета в зарубежных банках, о которых не были осведомлены ни министерство финансов, ни министерство юстиции США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что речь идет о средствах, отмытых при работе партнеров на украинскую "Партию регионов". С помощью различных махинаций Манафорту удалось присвоить более 30 млн долларов, из которых около 3 млн достались Гейтсу.

Последний позже признался, что похитил у партнера еще сотни тысяч долларов, передает CNN. Между тем, сам Манафорт в настоящий момент находится под домашним арестом.

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