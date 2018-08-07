В Сибири истребители во время учений уничтожили цель ракетами класса «воздух-воздух»

СЕГОДНЯ 09:41 2018-08-07T09:42:08+03:00

В воздух были подняты 10 военных самолетов

Изменить размер текста: A A

Воздушная тревога была объявлена в Красноярском крае. Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ соединения армии ВВС и ПВО Центрального военного округа были подняты в воздух для перехвата ракет класса «земля-воздух».

Местных жителей успокоили – боевые действия не настоящие, а учебные. В воздушной тревоге были задействованы более 500 человек инженерного и летного состава армии.

Конечной целью истребителей-перехватчиков стал аэропорт Долина в Забайкальском крае. Самолеты пролетели несколько тысяч километров по маршруту до пункта назначения, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Цель была условлена заранее, экипажи должны были выследить ее и уничтожить.

В военном ведомстве отмечают, что тренировка прошла успешно. Объект был обнаружен и поражен ракетами класса «воздух-воздух».

Всего в воздух были подняты десять самолетов-истребителей.

Сайт kp.ru уже писал про учения Су-25 в Краснодарском крае. Пилоты поразили более 100 мишеней, а тренировка боевых подразделений попала на видео.