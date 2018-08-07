Медведев распорядился выделить 5 млрд на покупку топлива аграриям

СЕГОДНЯ 09:52 2018-08-07T09:52:22+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 5 млрд рублей, которые направят на покупку не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива для агротехнических работ. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются 5 млрд рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ», - говорится в тексте распоряжения.

В пояснительной записке указывается, что указанные меры предпринимаются в связи с ростом цен на топливо. Субсидии распределят между 79 регионами, на территории которых есть площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Больше всех — 237,8 млн рублей — получит Оренбургская область, меньше всех — Севастополь: 92,5 млн рублей. Ответственным за работу с региональными властями по этому вопросу назначен Минсельхоз.

Средства выделяются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.