2018-08-07T10:01:03+03:00
Происшествия

СК РФ возбудил три новых уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе

В результате действий украинских силовиков были разрушены более 160 объектов и ранены двое мирных жителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступленийПроводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступленийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет России возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса украинскими военнослужащими. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Несмотря на действие Соглашения Трехсторонней контактной группы, за период с января по август 2018 года украинские силовики продолжали обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в результате которых полностью либо частично разрушены свыше 160 гражданских объектов", - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что повреждения получили отдельные участки газопроводов, расположенные в городах Донецк, Горловка и Докучаевск, и другие части инфраструктуры.

Также были ранены несколько мирных граждан. Речь идет о жительницах поселка городского типа Оленовка под Докучаевском и села Сигнальное Петровского района города Донецка 1953 и 1962 годов рождения.

На данный момент продолжаются следственные действия. Комитет работает над установлением личностей военнослужащих, которые могут быть причастны к совершению преступлений по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Стоит отметить, что СК России уже долгое время собирает доказательства бесчеловечных и противоправных действий ВСУ против мирных жителей Донбасса. Так, например, в начале июне были зафиксированы множественные артиллерийские обстрелы по населенным пунктам ДНР, в результате которых пострадали не менее 10 человек, передает сайт Kp.ru.

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