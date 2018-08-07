СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-07T10:15:53+03:00

Самолет Alitalia экстренно сел в аэропорту на севере Японии Фото: СОЦСЕТИ

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Лайнер Boeing 777 итальянской авиакомпании Alitalia совершил экстренную посадку в Японии из-за неисправного двигателя. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным агентства Kyodo, самолет летел из Рима в аэропорт Нарита вблизи Токио. Однако был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Новый Титосэ на севере Японии.

Причиной нештатной ситуации стали неполадки в одном из двигателей воздушного судна. Тем не менее пилоты благополучно посадили лайнер, никто из 290 пассажиров не пострадал. Также удалось избежать серьезных повреждений или возгорания — после посадки самолет своим ходом направился в ангар.

Представители авиакомпании уже приступили к расследованию обстоятельств происшествия и выяснению причин неисправности.

Как сообщал сайт «КП», в начале июля из-за разгерметизации салона в московский аэропорт «Домодедово» вынужденно вернулся летевший в Таджикистан Boeing 737-300 компании Tajik Air. Еще ранее, в конце мая, аналогичная ситуация возникла на борту рейса «Анталья-Челябинск», который совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда.