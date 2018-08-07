Власти Ленинградской области отказываются от пластика

СЕГОДНЯ 10:19 2018-08-07T10:19:43+03:00

Губернатор региона Александр Дрозденко считает, что это снизит нагрузку на экологию

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил распространить опыт комитета по культуре, отказавшегося от использовать пластиковую посуду и упаковку, на все мероприятия региональной администрации.

- Конечно, это не революция в обращении с мусором, но хороший пример по снижению экологической нагрузки на окружающую среду, который администрация региона начинает с себя, — прокомментировал инициативу глава области.

Помимо отказа от использования пластиковой посуды, подразделениям рекомендовано перейти на бумажные пакеты и прочую экологичную упаковку.

Ранее комитет по культуре Ленинградской области отказался от использования пластиковых расходных материалов при проведении культурно-массовых мероприятий в регионе. В первую очередь, речь идет об использовании пластиковой посуды, пакетов и упаковки.