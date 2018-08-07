Ольга Голодец помогла американской студентке, упавшей в обморок на форуме FISU

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-07T10:36:01+03:00

Девушке из делегации США стало плохо во время церемонии открытия мероприятия

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец пришла на помощь американской студентке, которой стало плохо на церемонии открытия форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске.

Девушка, которая стояла во главе делегации США с национальным флагом в руках, неожиданно начала терять сознание. Голодец и президент FISU Олег Матыцин были одними из первых, кто бросились студентке на помощь. Позже организаторы мероприятия сообщили, что с американкой все в порядке.

«Девушка переволновалась и упала в обморок. Ее увели в медпункт и оказали первую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо», - цитирует ТАСС представителя дирекции Универсиады в Красноярске.

Форум FISU, посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6-10 августа. В этом году для участия в мероприятии зарегистрировались 170 представителей из 50 стран.

Форум проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.