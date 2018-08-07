Следственный комитет дорасследует дело врача Елены Мисюриной

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-07T10:42:07+03:00

Такие меры приняты в целях установления точной картины произошедшего в 2013 году

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Уголовное дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной будет дорасследовано следственным управлением Юго-Западного автономного округа ГСУ СК России по столице. Московский городской суд уже передал все необходимые материалы в органы.

"Согласно статье 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Там же уточняется, что данное решение является обязательным к исполнению и направлено на проведение объективного дополнительного расследования и установления точной картины случившегося в 2013 году. В ходе изучения материалов будут учтены все поступившие обращения и ходатайства по этому делу.

Напомним, что 22 января 2018 года Елена Мисюрина была приговорена к двум годам колонии за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Пять лет назад гематолог проводила мужчине процедуру трепанобиопсии (взятие костного мозга), а через четыре дня он скончался уже в другой больнице. Вскрытие проводил эксперт, не имеющий лицензии, но обвинили в гибели пациента именно Елену Николаевну, которая якобы задела кровеносные сосуды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле Мосгорсуд отменил приговор врачу и вернул дело на доследование в прокуратуру.