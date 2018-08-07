Порошенко обеспокоен возможным "вмешательством" РФ в выборы на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко выразил опасения относительно того, что Россия якобы может вмешаться в запланированные на 2019 год президентские и парламентские выборы.
В связи с этим глава государства призвал Совет национальной безопасности и обороны провести отдельное заседание по противодействию подобному влиянию.
"И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы", - написал Порошенко в своём Facebook.
Он подчеркнул, уже договорился с лидерами Евросоюза и Соединенных Штатов координировать усилия и взаимодействовать на всех уровнях по данному вопросу.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее отдельные западные страны уже не раз бездоказательно обвиняли Россию во "вмешательстве" в выборы. Однако активнее всего такую позицию продвигают именно американские власти.
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