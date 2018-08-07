2018-08-07T11:20:26+03:00
В мире

В Германии начали укладку труб газопровода «Северный поток-2»

Несмотря на политические трудности, реализация проекта идет по плану
Денис СУХОВ
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В Германии начали укладку труб газопровода «Северный поток-2»В Германии начали укладку труб газопровода «Северный поток-2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на политическое давление, строительство газопровода «Северный поток-2» идет по плану, в конце июля в Германии началась укладка первых труб. Об этом сообщил Кристофер Дельбрюк — финансовый директор компании Uniper, одного из партнеров «Газпрома» по проекту.

«Укладка первых труб в Германии… началась в конце июля», - заявил Дельбрюк.

Напомним, проект «Северный поток-2» подразумевает прокладку двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект поддерживают крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии и Франции. Против выступает Украина, которая рискует потерять львиную долю доходов от транзита российского газа, а также США и Польша, имеющие собственные амбициозные планы на европейский рынок газа.

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