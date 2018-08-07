Трое журналистов задержаны в Белоруссии за незаконный доступ к информации

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-07T11:21:19+03:00

Следственный комитет Белоруссии полагает, что журналисты использовали доступ к платным услугам государственного информагентства без его ведома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье "Несанкционированный доступ к компьютерной информации, повлекший причинение существенного вреда" после того, как журналисты ряда изданий без разрешения воспользовались материалами государственного агентства БЕЛТА.

Все началось после того, как сама организация пожаловалась на сбои при получении доступа клиентов к платной подписке услуг. Сотрудники министерства внутренних дел провели проверку и выявили многочисленные факты неправомерного доступа к информации агентства.

По данным следствия, такие действия нанесли существенный вред предприятию, который выражается в неправомерном использовании защищенной информации и подрыве деловой репутации.

На настоящий момент известно, что к преступлению причастны руководители издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН" и ООО "ТутБай Медиа". По делу также задержаны трое журналистов - главный редактор белорусского портала tut.by Марина Золотова, редактор портала Анна Калтыгина и сотрудница агентства "БелаПАН" Татьяна Коровенкова, сообщается на сайте СК.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прошлом году на территории Белоруссии был взят под стражу также корреспондент "Украинского радио" Павел Шаройко, которого заподозрили в шпионаже.