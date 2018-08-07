2018-08-07T11:44:59+03:00
Политика

«Туполев» представит модернизированный ракетоносец Ту-22М3М

Новинку продемонстрируют общественности 16 августа
Елена АКИМОВА
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"Туполев" представит модернизированный ракетоносец Ту-22М3М. ФОТО: официальный сайт сайт корпорации "Туполев", http://www.tupolev.ru"Туполев" представит модернизированный ракетоносец Ту-22М3М. ФОТО: официальный сайт сайт корпорации "Туполев", http://www.tupolev.ru
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Совсем скоро компания «Туполев» представит новый опытный образец модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Его демонстрация намечена на 16 августа, а после боевую технику ждут наземные испытания. Если они будут пройдены успешно, то бомбардировщик будет готовиться к первому полету.

Глава организации Александр Конюхов ранее отмечал, что глубокая модернизация стратегического ракетоносца значительно расширит боевые возможности самолета. Известно, что для улучшения Ту-22М3М был снабжен новым навигационным, связным и радиотехническим оборудованием. Изменена основная система управления оружием и информационно-управляющий комплекс, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Многие западные СМИ уже обратили внимание на техническую новинку.

Изменения в конструкции стратегического бомбардировщика обсуждались в журнале Natiоnal Interest. Издание назвало Ту-22М3М «настоящим проклятием ВМФ США». Такая характеристика была дана из-за технических возможностей самолета. Он может поразить любой объект в североатлантическом регионе с помощью противокорабельных ракет X-32. Дальность полета этих ракет превышает радиус любых корабельных ПРО

Ранее сайт kp.ru писал про еще одно американское изание, которое заинтересовалось российским самолетом четвертого поколения с повышенной суперманевренностью.

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