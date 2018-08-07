Почти 3 тысячи туристов эвакуированы после землетрясения в Индонезии

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-07T11:41:19+03:00

Всего с острова Ломбок было вывезено более 20 тысяч человек

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Более 20 тысяч человек, в том числе около 2,7 тысячи иностранных туристов были вывезены с территории острова Ломбок после мощного землетрясения в Индонезии. Такие данные озвучил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Он рассказал, что все люди помещены в безопасные районы из-за опасности повторения разрушительных толчков. Так, часть туристов была эвакуирована морем на соседний остров Бали.

В настоящий момент на Ломбоке наблюдаются перебои в подаче электричества, также плохо работает мобильная связь. Однако местный аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме.

Люди толпятся на берегу, пытаясь покинуть острова Гили после землетрясения на ЛомбокеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, тем число жертв землетрясения продолжает расти. По последним данным, всего погибли 98 жителей Ломбока, еще двое скончались на Бали. Также более 230 человек получили различные травмы.

Поисково-спасательная операция все еще продолжается. Специалистам не хватает тяжелой техники для разбора завалов, поэтому количество погибших может возрасти, передает газета Straits Times.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 5 августа на густонаселенном индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземными толчками были разрушены тысячи домов. Данных о пострадавших россиянах пока не поступало.