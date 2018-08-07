2018-08-07T12:10:48+03:00
Авто

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые ржавеют быстрее других

В список вошли машины ранее уже находившиеся в пользовании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советская "Волга" заняла первую строчку в этом анти-рейтингеСоветская "Волга" заняла первую строчку в этом анти-рейтингеФото: Иван ВИСЛОВ
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Легендарный советский автомобиль "Волга" производства "ГАЗ" оказался самым быстроржавеющим среди других подержанных легковых машин. К такому выводу пришли специалисты, которые тщательно изучили данную проблему.

Они выяснили, что корпус "Волги" производился из низкопробного металла, поэтому автомобиль начинал "цвести" уже через два года после схода с конвейера.

На втором месте этого анти-рейтинга оказался американский Ford Mondeo 2007-2014 годов выпуска. Как оказалось, машинам этой марки присуща быстрая деградация кузова. Хуже всего ситуация обстоит в тех регионах, где довольно долгая зима и много реагентов на дорогах. Правда в последние годы ситуация с кузовами Ford стала несколько лучше.

Замыкает тройку лидеров Opel Astra (1998-2004 г.в.). Всего за пару лет автомобиль покрывается так называемыми "жучками", также быстро ржавеют двери, арки колес, капот, крышка багажника, рамки окон, крылья, и сварные швы. Эта напасть наблюдается и на более новых версиях данной марки машины.

Дальше идут российский УАЗ "Патриот", который не обладает хорошим антикоррозийным покрытием, и японский Nissan Almera (1995-2006 г.в.). Последний, несмотря на свою надежность, отличается быстрым появлением признаков "цветения" на дверях, капоте, багажнике и порогах.

На последнем месте анти-рейтинга оказалась Mazda 6, выпущенная в 2002-2012 годах. Даже небольшие сколы краски на этом автомобиле быстро приводят к образованию ржавчины, а если машина побывала в аварии, то коррозия "пожирает" кузов всего на пару лет, сообщает издание Novate.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире.

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