2018-08-07T12:40:51+03:00
Общество

В России появятся грузовики без водителя

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о технических новинках, которые разрабатываются в России
Елена АКИМОВА
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«КамАЗ»-беспилотник проехал без водителя 10 километров. Фото: Официальный сайт КАМАЗ«КамАЗ»-беспилотник проехал без водителя 10 километров. Фото: Официальный сайт КАМАЗ
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Планируется, что в совсем недалеком будущем по российским дорогам поедут машины без водителей.

- Согласно Стратегии развития автомобильной промышленности они начнут появляться на наших дорогах с 2023 года. Но для этого нужно адаптировать под них инфраструктуру, вносить изменения в нормативно-технические акты и так далее. Следует привлекать инвесторов для вложения средств в технологии будущего, которые российским инженерам по плеч, - рассуждает Денис Мантуров, глава Минпромторга в интервью «Комсомольской правде».

Вопрос безопасности, конечно же, ставится во главу угла. У нас и водители то совершают аварии, как же доверить технику искусственному разуму?

Инженеры заверили, что выход есть. Искусственный интеллект должен превосходить среднестатистического водителя.

- Необходимо провести сотни экспериментов, проехать сотни тысяч километров, чтобы быть уверенными: ни одна человеческая жизнь не пострадает от незрелости технологии. Системы помощи водителю (ADAS) уже существуют - например, экстренно тормозят при опасном сближении, контролируют съезд авто с полосы, автоматически настраивают интенсивность светового пучка в зависимости от дорожной ситуации, - резюмирует министр.

Кстати, беспилотные грузовики уже тестируются. В Набережных Челнах такой КамАЗ проехал первые километры.

Полное интервью с главой ведомства Денисом Мантуровым читайте на сайте kp.ru.

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