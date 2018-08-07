«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину
Российский холдинг «Газпром» в начале недели сократил поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы.
Так, заявка на транспорт газа по ужгородскому коридору уменьшилась во вторник на 14% - до 127 млн кубометров топлива против 147 млн в понедельник. Отмечается, что ближайшие ремонтные работы на данном участке предстоят только 14 августа.
Кроме того, в понедельник на 12% снизились поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» - с 88 до 77 млн кубометров. Нитка проходит через территории Белоруссии и Польши, ближайшие ремонтные работы на ней запланированы на 8 августа и продлятся около суток.
Как сообщили агентству «Интерфакс» источники в газовой отрасли, никаких аварийных ситуаций или ремонтных работ в газотранспортной системе центральной части России не было. В «Газпроме» данные о сокращении объема поставок пока никак не комментируют.
Как стало известно сайту «КП», в начале июля в Германии началась украдка труб газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в ФРГ по дну Балтийского моря.