2018-08-07T12:43:53+03:00
Экономика

«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину

По данным газотранспортных операторов, во вторник на прокачку по ужгородскому коридору заявлено 127 млн кубометров против 147 млн в понедельник
Денис СУХОВ
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«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через УкраинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский холдинг «Газпром» в начале недели сократил поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы.

Так, заявка на транспорт газа по ужгородскому коридору уменьшилась во вторник на 14% - до 127 млн кубометров топлива против 147 млн в понедельник. Отмечается, что ближайшие ремонтные работы на данном участке предстоят только 14 августа.

Кроме того, в понедельник на 12% снизились поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» - с 88 до 77 млн кубометров. Нитка проходит через территории Белоруссии и Польши, ближайшие ремонтные работы на ней запланированы на 8 августа и продлятся около суток.

Как сообщили агентству «Интерфакс» источники в газовой отрасли, никаких аварийных ситуаций или ремонтных работ в газотранспортной системе центральной части России не было. В «Газпроме» данные о сокращении объема поставок пока никак не комментируют.

Как стало известно сайту «КП», в начале июля в Германии началась украдка труб газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в ФРГ по дну Балтийского моря.

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