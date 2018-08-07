2018-08-07T13:00:10+03:00
Общество

Адвокат Вышинского пообещал дойти до Европейского суда

Обвиняемый в госизмене на Украине Кирилл Вышинский находится под стражей
Елена АКИМОВА
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Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. ФОТО: Личная страничка героя публикации в соцсетиГлавред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. ФОТО: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Адвокат, защищающий Кирилла Вышинского, уверен, что в деле рано или поздно удастся добиться справедливости. Андрей Доманский не исключает, что потребуется дойти до Европейского суда, чтобы отстоять правду.

Пока же Вышинский находится под арестом. Главного редактора РИА Новостей Украины подозревают в госизмене.

- Кирилл держится, насколько может человек держаться, находясь в данных местах. Недавно он сделал громкое заявление о сфабрикованности дела против него, — заявил агентству «ФАН» Андрей Доманский. - Ведь под всеми материалами с мнениями экспертов идет запись, что редакция не несет ответственности за слова посторонних людей.

Тем не менее, судом это не было учтено, как и то, что журналист имеет двойное гражданство: России и Украины.

- У подзащитного есть проблемы со здоровьем. Ему нужна медпомощь. Мы пытаемся ее обеспечить, но есть условия содержания под стражей, определенные порядки, - говорит юрист.

Доманский подчеркивает, что все решения суда, которые сегодня выносятся и оспариваются, будут приобщены к материалам обращения в Европейский суд по правам человека. Есть все шансы выиграть дело «Вышинский против Украины».

Напомним, ранее Кирилл Вышинский обращался к Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для скорейшего освобождения, а также для предоставления правовой защиты.

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