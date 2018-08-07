2018-08-07T13:13:42+03:00
Политика

Шойгу: Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»

По словам главы Минобороны, летные испытания ракетного комплекса успешно завершились на космодроме «Плесецк» в 2014 году
Денис СУХОВ
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Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»Фото: Александр БОЙКО
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Центр имени Хруничева производит по действующему госконтракту пять ракет носителей «Ангара» в двух версиях: три тяжелого класса и две — легкого. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«В 2014 году на космодроме Плесецк мы успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов. По действующему контракту, Центр изготавливает три ракеты-носителя тяжелого класса и две — легкого класса», - цитирует министра телеканал «Звезда».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что серийной производство ракет-носителей семейства «Ангара» начнется в 2023-2024 годах.

Семейство «Ангара» состоит из нескольких версий ракет от легкого до тяжелого класса с грузоподъемностью от 3,8 тонн до 37 тонн. Носители спроектированы по модульному принципу и отличаются экологической безопасностью — их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Предполагается, что запуски «Ангары» будут осуществляться с космодрома «Плесецк», а в перспективе — с «Восточного».

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