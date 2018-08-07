2018-08-07T13:25:24+03:00
Происшествия

Полиция задержала телефонных мошенников, укравших у пенсионеров более 30 миллионов рублей

Следствие подозревает группу в причастности к более чем 200 преступлениям на территории России
Илья ЛИТВИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали девятерых преступников из Московской и Калужской области. Своими жертвами они выбирали людей, которые недавно приобретали дорогие лекарственные средства. Мошенники звонили им и предлагали выплатить компенсацию за медикаменты, взамен требуя перевести деньги им на счёт.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что общая сумма украденного равняется примерно 30 миллионам рублей. Она также рассказала о нескольких конкретных преступлениях. Так, из Москвы преступники позвонили 82-летней жительнице города Семилуки Воронежской области.

Обещая ей выплатить компенсацию за лекарства, они убедили доверчивую пенсионерку перевести на подконтрольный им счёт более 500 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на указанный счёт. Таким же образом обманщикам удалось завладеть деньгами 78-летней жительницы Острогожска и 79-летнего жителя села Залиман Богучарского района Воронежской области.

По её словам, следствие проверяет причастие воров к ещё более 200 случаям аналогичных преступлений в отношении жителей разных регионов РФ. Речь идёт о сумме примерно в 30 миллионов рублей, возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу: Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»
Адвокат Вышинского пообещал дойти до Европейского суда
«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину
В России появятся грузовики без водителя
Глава Минпромторга назвал лидирующие по импортозамещению отрасли
Защита обжаловала арест сестер Хачатурян, зарезавших своего отца
Однопартиец Порошенко раскритиковал идею прервать железнодорожное сообщение с Россией
Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые ржавеют быстрее других
«Туполев» представит модернизированный ракетоносец Ту-22М3М
Почти 3 тысячи туристов эвакуированы после землетрясения в Индонезии
Трое журналистов задержаны в Белоруссии за незаконный доступ к информации
В Германии начали укладку труб газопровода «Северный поток-2»
Порошенко обеспокоен возможным "вмешательством" РФ в выборы на Украине
Росатом разработал «вечный» ядерный реактор для российских подводных лодок
Следственный комитет дорасследует дело врача Елены Мисюриной
Народный артист России Иван Бортник госпитализирован с кровотечением
Ольга Голодец помогла американской студентке, упавшей в обморок на форуме FISU
За недолив бензина заправки будут штрафовать на 500 тысяч рублей
Власти Ленинградской области отказываются от пластика
Правительство РФ обновило список запрещённых в спорте препаратов
Самолет Alitalia экстренно сел в аэропорту на севере Японии
СК РФ возбудил три новых уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе
Медведев распорядился выделить 5 млрд на покупку топлива аграриям