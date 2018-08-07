Полиция задержала телефонных мошенников, укравших у пенсионеров более 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-07T13:25:24+03:00

Следствие подозревает группу в причастности к более чем 200 преступлениям на территории России

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Полицейские задержали девятерых преступников из Московской и Калужской области. Своими жертвами они выбирали людей, которые недавно приобретали дорогие лекарственные средства. Мошенники звонили им и предлагали выплатить компенсацию за медикаменты, взамен требуя перевести деньги им на счёт.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что общая сумма украденного равняется примерно 30 миллионам рублей. Она также рассказала о нескольких конкретных преступлениях. Так, из Москвы преступники позвонили 82-летней жительнице города Семилуки Воронежской области.

Обещая ей выплатить компенсацию за лекарства, они убедили доверчивую пенсионерку перевести на подконтрольный им счёт более 500 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на указанный счёт. Таким же образом обманщикам удалось завладеть деньгами 78-летней жительницы Острогожска и 79-летнего жителя села Залиман Богучарского района Воронежской области.

По её словам, следствие проверяет причастие воров к ещё более 200 случаям аналогичных преступлений в отношении жителей разных регионов РФ. Речь идёт о сумме примерно в 30 миллионов рублей, возбуждены уголовные дела о мошенничестве.