Немка получила 12,5 лет колонии за продажу собственного сына педофилам
Земельный суд города Фрайбург приговорил к 12,5 годам немку, которая на протяжении нескольких лет принуждала 10-летнего сына к проституции. Женщина искала педофилов в интернете, отправляла им непристойные фотографии мальчика и за деньги предоставляла ребенка для сексуальных "развлечений".
Также 12 лет заключения получил 48-летний сожитель гражданки, который ранее уже был осужден за противоправные действия интимного характера в отношении детей.
Узнать об ужасающей ситуации, в которой оказался мальчик, удалось лишь благодаря обнаруженным в интернете видеозаписям издевательств над ним. Судебные разбирательства по данному уголовному делу длились почти год. В ходе расследования стало известно, что сожители неоднократно насиловали маленького мальчика, избивали его и позволяли делать это за деньги другим мужчинам, в том числе иностранцам.
Осужденным были предъявлены обвинения в общей сложности по 60 эпизодам. Они полностью признали свою вину. Прокуратура требовала для пары более сурового наказания, но суд решил иначе. Кроме того, сама 38-летняя женщина просила установить за ней полицейское наблюдение по окончании тюремного срока, однако такая мера была применена лишь по отношению к мужчине.
Всего было арестовано восемь человек. Еще шестеро мужчин, помимо самих сожителей, попали в поле зрения правоохранителей, "засветившись" на видео с изнасилованиями мальчика. Среди них есть, в частности, граждане Испании и Швейцарии. Сам ребенок уже находится в приемной семье.
Теперь следствию предстоит выяснить, почему органы опеки проигнорировали обращения руководства школы, в которой подозревали, что над мальчиком издеваются. Также непонятно, как ранее осужденный за педофилию мужчина оказался в одном доме с маленьким ребенком, и почему это никто не проконтролировал, передает телеканал N24.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года приговор был вынесен жительнице Челябинска, которая помогла своей подруге продать девственность ее 13-летней дочери.