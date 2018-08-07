Немка получила 12,5 лет колонии за продажу собственного сына педофилам

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-07T13:52:51+03:00

Школа мальчика сообщала органам опеки о возможных издевательствах над ребенком, но меры так и не приняли Фото: REUTERS

10-летнего мальчика годами избивали и насиловали не только посторонние мужчины, но и сама мама с отчимом

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Земельный суд города Фрайбург приговорил к 12,5 годам немку, которая на протяжении нескольких лет принуждала 10-летнего сына к проституции. Женщина искала педофилов в интернете, отправляла им непристойные фотографии мальчика и за деньги предоставляла ребенка для сексуальных "развлечений".

Также 12 лет заключения получил 48-летний сожитель гражданки, который ранее уже был осужден за противоправные действия интимного характера в отношении детей.

Узнать об ужасающей ситуации, в которой оказался мальчик, удалось лишь благодаря обнаруженным в интернете видеозаписям издевательств над ним. Судебные разбирательства по данному уголовному делу длились почти год. В ходе расследования стало известно, что сожители неоднократно насиловали маленького мальчика, избивали его и позволяли делать это за деньги другим мужчинам, в том числе иностранцам.

Осужденным были предъявлены обвинения в общей сложности по 60 эпизодам. Они полностью признали свою вину. Прокуратура требовала для пары более сурового наказания, но суд решил иначе. Кроме того, сама 38-летняя женщина просила установить за ней полицейское наблюдение по окончании тюремного срока, однако такая мера была применена лишь по отношению к мужчине.

Всего было арестовано восемь человек. Еще шестеро мужчин, помимо самих сожителей, попали в поле зрения правоохранителей, "засветившись" на видео с изнасилованиями мальчика. Среди них есть, в частности, граждане Испании и Швейцарии. Сам ребенок уже находится в приемной семье.

Теперь следствию предстоит выяснить, почему органы опеки проигнорировали обращения руководства школы, в которой подозревали, что над мальчиком издеваются. Также непонятно, как ранее осужденный за педофилию мужчина оказался в одном доме с маленьким ребенком, и почему это никто не проконтролировал, передает телеканал N24.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года приговор был вынесен жительнице Челябинска, которая помогла своей подруге продать девственность ее 13-летней дочери.