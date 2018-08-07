2018-08-07T14:19:30+03:00
Политика

Правительство РФ начало серию совещаний по расходам бюджета на 2019-2021 годы

Кабмину предстоит определить объемы средств, которые будут выделены на здравоохранение, науку, образование и поддержку отраслей экономики
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 7 августа, правительство РФ начало серию совещаний по расходам бюджета на следующие три года - с 2019-го по 2021 год. Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, в ближайшее время кабмину предстоит определить объемы бюджетных денег, которые будут выделены для развития науки, здравоохранения, образования, а также на поддержку важнейших отраслей экономики страны.

«Мы сегодня начинаем серию отраслевых совещаний по основным направлениям расходов федерального бюджета на следующие три года», - приводит слова премьера сайт российского правительства. При этом председатель кабинета министров подчеркнул, что общие подходы к формированию бюджета уже обсуждались на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

Кстати, напомним, в июне были одобрены поправки к закону о федеральном бюджете России на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Согласно документу об изменении параметров бюджета, в текущем году около 162,8 миллиарда рублей будет перераспределено по приоритетным направлениям.

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