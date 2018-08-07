2018-08-07T14:33:38+03:00
Политика

Празднование Дня независимости Украины посетят представители 15 стран

В этом году в военном параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В прошлом году на празднование Дня независимости Украины было выделено целых четыре официальных выходныхВ прошлом году на празднование Дня независимости Украины было выделено целых четыре официальных выходныхФото: Марина РЕБРОВА
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В праздновании Дня независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа, примут участие представители 15 стран-партнеров Киева. Такое заявление сделал министр обороны незалежной Степан Полторак.

По его словам, большинство этих государств являются членами североатлантического альянса. Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году войска стран НАТО впервые в истории приняли участие в параде на Украине.

На данный момент известно, что в праздничном военном параде 2018-го примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Во вторник, 7 августа, в Киеве уже состоялась репетиция, в которой пока что были задействованы лишь пешие подразделения. Проход техники и вооружения будет отработан на полигоне, передает телеканал "112 Украина".

"Во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы оружия и техники, которые уже находятся на вооружении, и те, которые проходят государственные испытания", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

Напомним, что Украина стала независимой после развала СССР в 1991 году.

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