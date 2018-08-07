Британия и Норвегия решили вместе следить за российскими подлодками

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-07T14:51:55+03:00

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Вооруженные силы Великобритании и Норвегии решили объединиться, чтобы вместе следить за передвижениями российских подлодок в Северной Атлантике. Такое заявление сделал представитель министерства обороны королевства.

Уточняется, что речь идет об отслеживании субмарин с помощью патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon, которые Лондон и Осло планируют закупать у Вашингтона. Так, Великобритания приобретет в США девять "разведчиков", а Норвегия пять.

"Великобритания будет осваивать вместе с Норвегией способы совместного использования возможностей морской разведки и противолодочных боевых действий самолета морского патрулирования P-8A для улучшения безопасности в Северной Атлантике, повышая тем самым безопасность НАТО", - приводятся слова представителя Минобороны Великобритании на сайте газеты The Daily Telegraph.

В ведомстве считают, что такие изменения отражают ситуацию с безопасностью в регионе.

Между тем, первый американский самолет будет доставлен в Британию уже в следующем году. Его разместят на базе королевских ВВС возле города Лоссимут в Шотландии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле этого года российские подводные лодки класса "Варшавянка" несколько дней "гоняли" британскую субмарину в восточной части Средиземного моря, чтобы она не могла выпустить ракеты по сирийским объектам.