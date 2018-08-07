Великобритания пригласила ОЗХО собрать дополнительные образцы на месте инцидента в Эймсбери

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-07T14:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Великобритания пригласила независимых экспертов Организации по запрещению химического оружия с целью провести дополнительные исследования на месте инцидента в Эймсбери, где двое граждан королевства отравились нервно-паралитическим токсином.

В частности, специалистам предстоит собрать дополнительные образцы непосредственно на месте событий. После этого их отправят в две аккредитованные ОЗХО лаборатории для анализа, результаты которого передадут Лондону.

«Эксперты ОЗХО вернутся в Великобританию, чтобы продолжить свою работу и самим подтвердить тип нервно-паралитического вещества, от которого один гражданин Великобритании в Эймсбери скончался, а второй серьёзно заболел», - говорится в сообщении британского правительства.

Напомним, 30 июня 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в критическом состоянии в городе Эймсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию того же токсина, которым в начале марта отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в соседнем Солсбери.

Спустя неделю Стерджес скончалась, а Роули пришел в сознание и был допрошен полицией.