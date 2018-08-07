2018-08-07T15:05:52+03:00
Политика

Путин поддержал идею создать особую экономическую зону в Воронежской области

В этой зоне предполагается развивать производства, связанные с радиоэлектроникой
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром ГусевымПрезидент России Владимир Путин с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром ГусевымФото: пресс-служба президента РФ
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Во вторник, 7 августа, президент РФ Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Воронежской области Александром Гусевым. В частности, в ходе общения с врио губернатора глава государства поддержал идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе.

«Действительно, некоторое время назад было принято решение не открывать новые свободные экономические зоны, но у вас все-таки особая ситуация, проект продуман, хорошо подготовлен. <…> Поэтому я, конечно, ваше предложение (о создании такой зоны в Воронежской области) поддержу», - сказал российский лидер, подчеркнув при этом, что появление в области ОЭЗ может дать «весьма заметный, позитивный эффект для региональной экономики».

Как уточнил Гусев, в этой зоне планируется развивать производства, связанные с радиоэлектроникой. При этом врио главы Воронежской области заметил, что в настоящее время власти уже работают с потенциальными резидентами ОЭЗ. «Есть где-то пять-шесть компаний, которые ведут с нами переговоры о потенциальной возможности размещения», - приводит слова политика сайт Кремля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в апреле прошлого года Счетная палата РФ поставила под сомнение инвестиции государства в ОЭЗ. Как там тогда заявили, особые экономические зоны не приносят ожидаемую прибыль.

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