2018-08-07T15:13:24+03:00
Происшествия

Дело обвиняемых в убийстве Вороненкова рассмотрит суд присяжных

Слушание будет проходит в открытом режиме в пятницу, 10 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис ВороненковЭкс-депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис ВороненковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шевченковский районный суд Киева постановил вынести дело об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова на рассмотрение присяжными. Слушание, которое будет проходить в открытом режиме, назначено на пятницу, 10 августа.

Напомним, что в настоящий момент по делу проходят всего шесть человек - один заказчик, которым считается бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой Владимир Тюрин, а также пять исполнителей и организаторов, в числе которых Ярослав Тарасенко и Александр Лось.

"Меру пресечения [в отношении Тарасенко]… оставить без изменений и продлить до 5 октября", - передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда.

Напомним, что в декабре 2016 года экс-депутат Госдумы от фракции КПРФ бежал из России и принял украинское гражданство, а уже 23 марта 2017 года был застрелен в центре Киева. Киллер, которым оказался бывший участник так называемого АТО Павел Паршов, напал на охранника и несколько раз выстрелил в самого Вороненкова, после чего был ранен ответным огнем. Через несколько скончался в больнице при странных обстоятельствах. По официальной версии произошел сбой в системе жизнеобеспечения, передает сайт kp.ru.

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