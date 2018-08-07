2018-08-07T15:22:03+03:00
Политика

«Глубоко разочарованы»: МИД РФ прокомментировал восстановление США санкций против Ирана

Как заявили в дипведомстве, подобные действия Вашингтона направлены на срыв ядерной сделки с Тегераном
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ прокомментировали решение США восстановить санкции против Ирана. Как выяснилось, в российском внешнеполитическом ведомстве «глубоко разочарованы» возобновлением ограничений в отношении Тегерана. Как заметили в министерстве, действия Вашингтона направлены на срыв ядерной сделки с исламской республикой.

«Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции Совбеза ООН 2231», - говорится на сайте МИД РФ.

Также там отмечается, что СВПД полностью оправдывает себя и уже доказал свою эффективность. В связи с этим российские дипломаты призвали мировое сообщество «не допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном».

Кроме того, в министерстве иностранных дел нашей страны пообещали «делать все необходимое в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД». «Продолжаем совместно с другими ответственными участниками СВПД выработку коллективных решений, направленных на реализацию задач по сохранению и расширению международного торгового и финансового сотрудничества с Ираном», - подчеркивается в заявлении дипведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.

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