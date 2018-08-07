Полиция Германии эвакуировала терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне

СЕГОДНЯ 15:27 2018-08-07T15:27:43+03:00

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Один из терминалов аэропорта немецкого города Франкфурт-на-Майне был частично эвакуирован из-за проникновения постороннего человека в зону безопасности учреждения. В настоящий момент правоохранители проводятся спецоперацию на территории воздушной гавани.

Уточняется, что мужчина, ставший причиной тревоги, не имеет санкционированного доступа в данную зону. Как именно он проник туда пока непонятно. Между тем, сотням пассажиров и сотрудникам аэропорта пришлось временно покинуть помещение.

"В зоне А терминала 1 аэропорта Франкфурта идет полицейская спецоперация. В ее рамках немедленно остановлена посадка и эвакуированы 2 и 3 этажи", - сообщается на официальной странице полиции ФРГ в соцсети Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе тревога была объявлена также на американской военной базе в штате Огайо. Причиной стала информация о проникновении на территорию госпиталя некого вооруженного мужчины.