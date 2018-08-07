2018-08-07T15:27:43+03:00
Происшествия

Полиция Германии эвакуировала терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне

Причиной стало несанкционированное проникновение некого человека в зону безопасности воздушной гавани
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция Германии эвакуировала людей из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-МайнеПолиция Германии эвакуировала людей из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-МайнеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Один из терминалов аэропорта немецкого города Франкфурт-на-Майне был частично эвакуирован из-за проникновения постороннего человека в зону безопасности учреждения. В настоящий момент правоохранители проводятся спецоперацию на территории воздушной гавани.

Уточняется, что мужчина, ставший причиной тревоги, не имеет санкционированного доступа в данную зону. Как именно он проник туда пока непонятно. Между тем, сотням пассажиров и сотрудникам аэропорта пришлось временно покинуть помещение.

"В зоне А терминала 1 аэропорта Франкфурта идет полицейская спецоперация. В ее рамках немедленно остановлена посадка и эвакуированы 2 и 3 этажи", - сообщается на официальной странице полиции ФРГ в соцсети Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе тревога была объявлена также на американской военной базе в штате Огайо. Причиной стала информация о проникновении на территорию госпиталя некого вооруженного мужчины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
Эксперт прокомментировал планы Порошенко заменить воинское приветствие ВСУ на «Слава Украине!»
"Жёлтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на 8 августа
Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»
Еврокомиссия намерена сократить выдачу "золотых паспортов"
FIFA попросили не изолировать Крым от спортивных праздников
Турция рассчитывает создать своё космическое агентство до конца 2018-го года
Депутаты Госдумы посетят США после выборов в американский парламент
«Глубоко разочарованы»: МИД РФ прокомментировал восстановление США санкций против Ирана
Дело обвиняемых в убийстве Вороненкова рассмотрит суд присяжных
Путин поддержал идею создать особую экономическую зону в Воронежской области
Великобритания пригласила ОЗХО собрать дополнительные образцы на месте инцидента в Эймсбери
Британия и Норвегия решили вместе следить за российскими подлодками
Прощание с журналистом Орханом Джемалем проходит в Москве
Мадуро вознамерился доказать причастность Колумбии к покушению на него
Празднование Дня независимости Украины посетят представители 15 стран
Правительство РФ начало серию совещаний по расходам бюджета на 2019-2021 годы
Умер Аркадий Шер, нарисовавший персонажей "Каникул в Простоквашино"
Порошенко поручил заменить воинское приветствие на «Слава Украине!»
Немка получила 12,5 лет колонии за продажу собственного сына педофилам
Трамп пообещал Ирану беспрецедентно суровые санкции
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших у пенсионеров более 30 миллионов рублей
Шойгу: Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»
Адвокат Вышинского пообещал дойти до Европейского суда
«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину