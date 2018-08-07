2018-08-07T15:46:40+03:00
Наука

Турция рассчитывает создать своё космическое агентство до конца 2018-го года

Будущие цели нового ведомства - координация проектов внутри страны и развитие международных связей в рамках ООН
Илья ЛИТВИНОВ
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На реализацию своих космических амбиций турки выделяют 6 миллиардов долларов.На реализацию своих космических амбиций турки выделяют 6 миллиардов долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что до конца 2018 года в стране планируют создать собственное космическое агентство. По его словам, организация сформирует систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики с учётом национальных интересов республики. В агентстве также будут регулировать деятельность космического сектора и налаживать сотрудничество с международными организациями, а главное - разрабатывать стратегию развития и продвижения космической сферы Турции.

Варанк сообщил, что ведомство создадут до конца текущего года, а его структура будет формироваться в ускоренном режиме. Кроме того, он особо отметил, что в задачи агентства войдут не только внутренние проекты по освоению космоса, но и активное развитие международных связей в космической отрасли через ООН, сообщает информагентство Anadolu.

Ранее стало известно, что в конце 2020 года Турция планирует запустить собственный телекоммуникационный спутник Turkstat 6A, а после 2023 года - программу подготовки астронавтов. Законодательную базу для последнего проекта подготовили ещё в 2016 году, на его реализацию Анкара готова выделить около 6 миллиардов долларов.

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