2018-08-07T15:45:54+03:00
Политика

Депутаты Госдумы посетят США после выборов в американский парламент

Как отметил Леонид Слуцкий, в нашу делегацию войдут политики , которые не находятся под санкциями
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Госдуме прокомментировали очередной визит представителей конгресса США в Россию. Так, по итогам встречи российских парламентариев с американским сенатором Рэндом Полом, состоявшейся во вторник, 7 августа, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил о планах по активизации контактов с американскими коллегами.

В частности, по словам политика, депутаты Госдумы, которые не находятся под санкциями, могут посетить США после выборов в американский парламент, запланированных на ноябрь текущего года. «В следующий раз, возможно, в Вашингтон по итогам выборов мы отправим тех, кто не находится под санкциями», - приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее представители Совета Федерации и Госдумы провели в Москве ряд встреч с делегацией сенаторов США, в которую, помимо Пола, вошел, в частности, член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс. Причем в ходе переговоров глава американской делегации Рэнд Пол пригласил российских коллег на переговоры в Вашингтон.

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