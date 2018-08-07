2018-08-07T16:07:11+03:00
Происшествия

"Жёлтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на 8 августа

По данным Гидрометцентра, высока вероятность возникновения пожаров
Илья ЛИТВИНОВ
Поделиться:
Жара еще ненадолго задержится в Москве.Жара еще ненадолго задержится в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Специалисты Гидрометцентра продлили "жёлтый" уровень погодной опасности в Москве ещё на один день из-за опасности возгораний. До этого в связи с жаркой погодой в Москве работники учреждения уже продлевали этот уровень на 7 августа - ожидалось до +25 °С с порывами ветра до 15м/с.

Для борьбы с жарой в каждом территориальном центре соцобслуживания оборудовали более 300 "комнат прохлады". Их располагают в гостиных, столовых, актовых залах и других удобных помещениях центров. В них граждане могут обратиться за помощью в случае недомогания, выпить воды из кулера, отдохнуть в помещении с кондиционером. Сами центры имеют все удобства для семей с детьми. людей пожилого возраста и инвалидов.По данным пресс-службы московского департамента труда и соцзащиты, в "комнаты прохлады" ежемесячно обращаются более ста тысяч человек.

Ранее из-за высоких температур в крупных транспортных узлах Москвы начали раздавать воду. Утолить жажду и освежиться можно на семи ж/д вокзалах, станции "Тушино" Рижского направления МЖД, а также на стойках "Живое общение" станций метрополитена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
Эксперт прокомментировал планы Порошенко заменить воинское приветствие ВСУ на «Слава Украине!»
Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»
Еврокомиссия намерена сократить выдачу "золотых паспортов"
FIFA попросили не изолировать Крым от спортивных праздников
Турция рассчитывает создать своё космическое агентство до конца 2018-го года
Депутаты Госдумы посетят США после выборов в американский парламент
Полиция Германии эвакуировала терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне
«Глубоко разочарованы»: МИД РФ прокомментировал восстановление США санкций против Ирана
Дело обвиняемых в убийстве Вороненкова рассмотрит суд присяжных
Путин поддержал идею создать особую экономическую зону в Воронежской области
Великобритания пригласила ОЗХО собрать дополнительные образцы на месте инцидента в Эймсбери
Британия и Норвегия решили вместе следить за российскими подлодками
Прощание с журналистом Орханом Джемалем проходит в Москве
Мадуро вознамерился доказать причастность Колумбии к покушению на него
Празднование Дня независимости Украины посетят представители 15 стран
Правительство РФ начало серию совещаний по расходам бюджета на 2019-2021 годы
Умер Аркадий Шер, нарисовавший персонажей "Каникул в Простоквашино"
Порошенко поручил заменить воинское приветствие на «Слава Украине!»
Немка получила 12,5 лет колонии за продажу собственного сына педофилам
Трамп пообещал Ирану беспрецедентно суровые санкции
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших у пенсионеров более 30 миллионов рублей
Шойгу: Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»
Адвокат Вышинского пообещал дойти до Европейского суда
«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину