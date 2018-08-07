"Жёлтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на 8 августа

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-07T16:07:11+03:00

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Специалисты Гидрометцентра продлили "жёлтый" уровень погодной опасности в Москве ещё на один день из-за опасности возгораний. До этого в связи с жаркой погодой в Москве работники учреждения уже продлевали этот уровень на 7 августа - ожидалось до +25 °С с порывами ветра до 15м/с.

Для борьбы с жарой в каждом территориальном центре соцобслуживания оборудовали более 300 "комнат прохлады". Их располагают в гостиных, столовых, актовых залах и других удобных помещениях центров. В них граждане могут обратиться за помощью в случае недомогания, выпить воды из кулера, отдохнуть в помещении с кондиционером. Сами центры имеют все удобства для семей с детьми. людей пожилого возраста и инвалидов.По данным пресс-службы московского департамента труда и соцзащиты, в "комнаты прохлады" ежемесячно обращаются более ста тысяч человек.

Ранее из-за высоких температур в крупных транспортных узлах Москвы начали раздавать воду. Утолить жажду и освежиться можно на семи ж/д вокзалах, станции "Тушино" Рижского направления МЖД, а также на стойках "Живое общение" станций метрополитена.