Эксперт прокомментировал планы Порошенко заменить воинское приветствие ВСУ на «Слава Украине!»

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-07T16:40:31+03:00

По мнению аналитика Александра Асафова, нынешним властям в Киеве нечего предъявить населению в преддверии выборов, кроме идеологических демонстраций

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Распоряжение главы украинского государства Петра Порошенко заменить воинское приветствие ВСУ на националистический лозунг «Слава Украине!» является чисто идеологическим упражнением, ничего другого предъявить избирателям перед президентскими выборами он не может.

Такое мнение выразил в интервью ФАН политический аналитик Александр Асафов.

«Не вижу в данном случае какой-то чудовищной подоплеки или усиления украинского галицистского, бандеровского национализма. Я скорее вижу демонстрацию деятельности штаба Порошенко, который уже работает, нарушая, между прочим, законы Украины. Технологи работают и в данном направлении, считая, что закрепление подобного приветствия и ассоциация с его именем даст Порошенко поддержку электората внутри силовиков», - отметил эксперт.

По мнению Асафова, в Киеве не могут не понимать, что в преддверии президентских выборов под Порошенко «шатается кресло» и две трети украинцев «не поддерживает этого руководителя хунты, который довел свою страну до ручки».

«Учитывая идеологический фундамент действующей киевской власти, для карательных батальонов и прочих сил замена лозунга будет выглядеть органично. Поэтому закрепление подобной идеологической символики на государственном уровне выглядит логично. Непонятно только, почему украинские власти делают это так поздно», - добавил политолог.

Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» исторически использовался украинскими националистами. В частности, был принят в качестве организационного пароля-приветствия членами Организации украинских националистов и ее боевым крылом Украинской повстанческой армией*, в года Великой Отечественной воевавшей на стороне нацистской Германии.

*Организация, запрещенная в РФ.