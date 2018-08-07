К 2030 году смертность на дорогах сократится до нуля

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-07T17:15:26+03:00

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В Министерстве транспорта нашли способ выполнить наказ президента и сократить смертность на дорогах до 4 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Уменьшить сегодняшнюю статистику предстоит более, чем в три раза. Сейчас на сто тысяч человек приходится 13 погибших.

К 2030 году цифра и вовсе должна быть нулевой, уровень смертности на дорогах должен отсутствовать.

По плану, который был разработан специалистами транспортного ведомства, уже в следующем году смертность в ДТП должна снизиться на 10 процентов. Помогут в этом новые видеокамеры, отбойники на дорогах и другая инфраструктура для обеспечения безопасности движения. Еще один важный аспект – это воспитание участников дорожного движения, профилактика нарушений.

Газета «Известия» цитирует рабочую версию нацпроекта «﻿Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленную в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула: « В 2019 году смертность на дорогах должна снизиться до 11,7 случаев на 100 тыс. населения, или на 10% относительного нынешнего уровня. В 2020-м, по плану ведомства, показатель снизится до 10,9, в 2021-м — до 9,8, в 2022-м — до 8,4, в 2023-м — до 6,4, в 2024 — до 4».

Власти регионов активно принимают участие в обсуждении ситуации на дорогах. ГИБДД тоже внесла свои предложения, нужно сделать акцент на удерживающие устройства для перевозки детей и установить на дорогах отбойники.

- Установка камер и развитие дорожной инфраструктуры важны, но этого недостаточно, - считает эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. – Необходимо прививать культуру вождения. Например, в Австрии детей с 3–4 лет привозят на бесплатные автодромы, обучают вождению на машинках-симуляторах, рассказывают о ПДД. Финансируют это страховые компании, зато потом страна имеет поколение осознанных водителей.