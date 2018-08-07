Умер актер Игорь Славинский из «Возвращения Мухтара»

СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-07T17:23:16+03:00

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Во вторник, 7 августа, появилась информация о том, что умер актер Игорь Славинский, известный по сериалу «Возвращение Мухтара». Как стало известно, режиссер-постановщик украинского Театра на Подоле скончался в Киеве в возрасте 65-ти лет.

Печальную новость сообщил театральный критик Олег Вергелис. «Не стало Игоря Славинского... Печаль, отчаяние, горе», - написал он на своей странице в Facebook. При этом Вергелис выразил соболезнования родным, близким и театру, в котором работал народный артист незалежной.

По данным украинских СМИ, Славинский в течение долгого времени болел. Однако при этом он продолжал работать и ездить со спектаклями по стране.

СПРАВКА «КП»

Игорь Славинский родился в Киеве в 1953 году. В 1987 году он стал актером в Театре на Подоле, а в 2008 году начал работать там в качестве режиссера-постановщика. Также артист снимался в таких сериалах, как «Доярка из Хацапетовки», «Девять жизней Нестора Махно» и «Возвращение Мухтара».