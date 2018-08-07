Серийное производство модернизированного вертолета Ми-26Т2В начнется в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:39 2018-08-07T17:59:15+03:00

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Серийное производство модернизированных тяжелых вертолетов Ми-26Т2В для нужд Минобороны начнется в 2019 году. Об этом сообщил журналистам главный инженер компании «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») Игорь Сычев.

«Государственные испытания планируем завершить в 2019 году. И начиная с 2019 года запустить его в серийное производство для Минобороны», - заявил Сычев.

Первый полет модернизированной машины состоится уже в текущем месяце, также ее покажут на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. По словам инженера, все подготовительные наземные испытания уже выполнены, вертолет в настоящее время находится в цехе покраски.

От базовой версии модернизированный Ми-26 отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и цифровым пилотажным комплексом, которые существенно облегчают работу экипажа.

Также Ми-26Т2В получил бортовую систему обороны «Витебск», способную обнаружить угрозу вертолету и противодействующую атакующим средствам с инфракрасными головками самонаведения.

Отмечается, что по желанию заказчика возможна модернизация строевых машин по проекту Ми-26Т2В.