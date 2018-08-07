Лещенко заявил, что Кобзон остается в больнице

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-07T17:41:35+03:00

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Певец Лев Лещенко рассказал Радио «Комсомольская правда» о состоянии здоровья Иосифа Кобзона. Так, он опроверг ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что народного артиста СССР якобы выписали из больницы. По словам знаменитого баритона России, в настоящее время Кобзон находится в стабильном состоянии.

«Нет, не выписали. Состояние стабильное у него», - сказал Лещенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле появились сообщения о госпитализации Иосифа Кобзона. Причем вскоре после этого ряд СМИ написал, что певец впал в кому. Между тем супруга артиста Неля Кобзон в интервью «Комсомольской правде» опровергла все слухи и сплетни и поблагодарила всех, кто молится за здоровье ее мужа.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем у Иосифа Давыдовича начались еще в 2005 году. Именно тогда у него обнаружили рак. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.