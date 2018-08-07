2018-08-07T18:44:01+03:00
Общество

Эксперт рассказал, как хакеры воруют пароли россиян

Часто в руки злоумышленников попадают персональные данные, пароли от банковских карт, почтовых ящиков и другие личные сведения
Елена АКИМОВА
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Эксперт рассказал, как хакеры воруют пароли россиянЭксперт рассказал, как хакеры воруют пароли россиянФото: REUTERS
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Без Интернета жизнь сложно себе представить. Сегодня в Сети можно оплатить товар, перевести деньги, получить письмо или отправить важные документы.

А что делать, если личные сведения оказались в руках хакеров?

Тонкости похищения персональных сведений у россиян рассказал независимый эксперт IT-отрасли Павел Терентьев.

Специалист уверен, что украсть информацию можно из-за отсутствия элементарных методов защиты данных в Интернете. Личные данные могут появиться в общем доступе из-за неверного подхода к установке параметров индексации данных на страницах сайта банков и агрегаторов для защиты от DDoS атак и взломов. Часто на безопасности экономят и не ставят спецпрограммы, а человек указывает свои персональные данные и открывает доступ к счетам и картам.

Часто бывает так, что сотрудники разных организаций периодически продают реестры с личной информацией своих клиентов.

- Чтобы усилить безопасность устройств и личного аккаунта нужно использовать сложные комбинации цифр, букв и символов в пароли. Например, применить так называемую pass-фразу. Пользователь придумывает предложение из 5 и более слов, первые буквы которых использует в качестве пароля, разбавив их цифрами – запоминающимися датами. Актуальна система двухфакторной аутентификации, которая предлагает указывать код из SMS-пароля, - цитирует сайт «Дни.ру» Терентьева .

Часто в руки злоумышленников попадают персональные данные, пароли от банковских карт, почтовых ящиков и другие личные сведения

Без Интернета жизнь сложно себе представить. Сегодня в Сети можно оплатит товар, перевести деньги, получить письмо или отправить важные документы.

А что делать, если личные сведения оказались в руках хакеров?

Тонкости похищения персональных сведений у россиян рассказал независимый эксперт IT-отрасли Павел Терентьев.

Специалист уверен, что украсть информацию можно из-за отсутствия элементарных методов защиты данных в Интернете. Личные данные могут появиться в общем доступе из-за неверного подхода к установке параметров индексации данных на страницах сайта банков и агрегаторов для защиты от DDoS атак и взломов. Часто на безопасности экономят и не ставят спецпрограммы, а человек указывает свои персональные данные и открывает доступ к счетам и картам.

Часто бывает так, что сотрудники разных организаций периодически продают реестры с личной информацией своих клиентов.

- Чтобы усилить безопасность устройств и личного аккаунта нужно использовать сложные комбинации цифр, букв и символов в пароли. Например, применить так называемую pass-фразу. Пользователь придумывает предложение из 5 и более слов, первые буквы которых использует в качестве пароля, разбавив их цифрами – запоминающимися датами. Актуальна система двухфакторной аутентификации, которая предлагает указывать код из SMS-пароля, - цитирует сайт «Дни.ру» Терентьева .

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