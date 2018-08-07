Суд арестовал все имущество Петросяна и Степаненко

СЕГОДНЯ 19:05 2018-08-07T19:05:03+03:00

Такое решение было принято в рамках бракоразводного процесса

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Во вторник, 7 августа, Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как уточнил адвокат Петросяна Сергей Жорин, такое решение было принято в рамках бракоразводного процесса.

«Хамовническим районным судом наложен арест на все совместно нажитое недвижимое имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны в рамках бракоразводного процесса», - сказал защитник.

При этом юрист добавил, что арест необходим для того, чтобы «никто из супругов не мог ничего продать». «Тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать», - приводит слова Жорина ТАСС.

Также адвокат отметил, что суд передал все культурные ценности на ответственное хранение Степаненко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 65-летняя Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества. Причем вскоре источник из ближайшего окружения артистов подтвердил эту информацию, заявив при этом, что Степаненко хочет отсудить у супруга восемь московских квартир, антиквариат и другие ценности. А через какое-то время Петросян подал встречный иск.