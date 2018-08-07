СЕГОДНЯ 19:31 2018-08-07T20:25:50+03:00

Наша спортсменка выиграла вторую золотую медаль на первенстве в Шотландии

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Россиянка Юлия Ефимова выиграла свою вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию. Она стала первой на дистанции 200 метров брассом. Для нее это уже вторая награда высшего достоинства, добытая на европейском первенстве в шотландском городе Глазго. Ранее она была первой на 100-метровке брассом.

Россиянка финишировала с результатом 2 минуты 21,31 секунды. Второе место - у испанки Джессики Валл Монтеро - 2 минуты 23,02 секунды. Третьей стала Молли Реншо из Великобритании - 2 минуты 23,43 секунды.

Для сборной пловцов это - 18-я медаль европейского первенства. Всего же в активе россиян в рамках первого в истории объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта - 40 наград - 20 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

О спортивном пути Юлии Ефимовой в интервью "КП" рассказала ее мама.