Анастасия Фесикова стала чемпионкой Европы в плавании на 100 метров на спине #сочныеновости
В шотландском городе Глазго на чемпионате Европы завершился розыгрыш медалей в женском плавании на 100 метров на спине среди женщин. Первое место в этом виде программы заняла россиянка Анастасия Фесикова.
Спринтерскую дистанцию она предолела за 59,19 секунды. Второе место у Джорджии Дэвис из Великобритании - 59,36 секунды. "Бронза" у Карлотты Дзофковой из Италии - 59,61.
Ранее Анастасия Фесикова стала второй в плавании на 50 метров на спине. Для российской команды это - 17-я медаль в плавании в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам порта.
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