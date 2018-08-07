2018-08-07T19:38:21+03:00
Сочные новости

Анастасия Фесикова стала чемпионкой Европы в плавании на 100 метров на спине #сочныеновости

Она опередила итальянку и британку
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анастасия Фесикова.Анастасия Фесикова.Фото: REUTERS
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В шотландском городе Глазго на чемпионате Европы завершился розыгрыш медалей в женском плавании на 100 метров на спине среди женщин. Первое место в этом виде программы заняла россиянка Анастасия Фесикова.

Спринтерскую дистанцию она предолела за 59,19 секунды. Второе место у Джорджии Дэвис из Великобритании - 59,36 секунды. "Бронза" у Карлотты Дзофковой из Италии - 59,61.

Ранее Анастасия Фесикова стала второй в плавании на 50 метров на спине. Для российской команды это - 17-я медаль в плавании в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам порта.

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