Взрыв в Болонье: МВД Италии сообщило об одном погибшем и 95 пострадавших

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-07T19:35:41+03:00

Взрыв прогремел недалеко от аэропорта Гульельмо Маркони, расположенного всего в шести километрах от центра Болоньи Фото: REUTERS

Между тем ранее СМИ утверждали, что при взрыве в Болонье травмы получили 145 человек

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По данным СМИ, в результате взрыва, произошедшего в минувший понедельник, 6 августа, в итальянской Болонье, погибли два человека, и еще 145 получили травмы различной степени тяжести.

Между тем в МВД Италии заявили, что журналисты преувеличили число жертв и пострадавших. По информации ведомства, при взрыве, прогремевшем после столкновения бензовоза с другим грузовиком неподалеку от аэропорта Болоньи, погиб один человек, а пострадали около 95.

«Около 95 человек получили ранения. Некоторые из них с тяжелыми ожогами доставлены в госпитали Чезены и Пармы. На данный момент зарегистрирована смерть одного человека», - говорится в сообщении на сайте итальянского МВД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 6 августа, взрыв прогремел недалеко от аэропорта Гульельмо Маркони, расположенного всего в шести километрах от центра Болоньи. Как выяснилось, ЧП было вызвано ДТП с участием бензовоза, в результате которого на месте аварии начался сильный пожар. Причем вскоре огонь перекинулся на машины в расположенных у эстакады дилерских центрах, что привело к новым взрывам. В итоге часть эстакады, на которой находился тягач с цистерной, обрушилась.