2018-08-07T20:01:42+03:00
В мире

Генерал США назвал новое российское оружие «слабым конкурентом»

По мнению Джона Хайтена, Соединенные Штаты «могут доминировать и отвечать на любые атаки»
Дарья ИВАШКИНА
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Американский генерал рассказал о «ядерном превосходстве США»Американский генерал рассказал о «ядерном превосходстве США»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командующий стратегическим командованием США Джон Хайтен, выступая во вторник, 7 августа, на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, заверил, что Соединенные Штаты надежно защищены от любого ядерного оружия. По его словам, Америка «может отвечать на любые атаки, откуда бы они ни исходили».

Причем, как считает генерал, даже с новым гиперзвуковым вооружением Россия уступает его стране по части ядерных возможностей. По мнению военачальника, превосходство США обеспечивается американским подводным флотом и ракетными пусковыми площадками, раскиданных по всей стране.

«Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) - вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любые атаки», - цитирует Хайтена Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления российский лидер рассказал о новейшем оружии, разработанном в нашей стране. Так, глава государства сообщил о разработке гиперзвукового оружия, а также упомянул про крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и атомный подводный беспилотник.

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