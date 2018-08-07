«Победа» обжалует решение Верховного суда по ручной клади

СЕГОДНЯ 20:29 2018-08-07T20:29:44+03:00

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Авиакомпания «Победа» намерена обжаловать решение Верховного суда (ВС) России по ручной клади. Таким образом, перевозчик намерен и дальше добиваться пересмотра правил провоза багажа в салоне самолета, которые, как подчеркнул гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, не учитывают вместимость багажных полок.

«Мы конечно будем это решение обжаловать, так как видим неисполнимость этих правил», - приводит слова Калмыкова ТАСС.

При этом руководитель бюджетной авиакомпании подчеркнул, что если решение ВС все-таки вступит в законную силу, то лоукостеру придется пересмотреть свои правила. Как пояснил Андрей Калмыков, в этом случае график оборота воздушных судов изменится, что приведет к увеличению себестоимости и повышению стоимости билетов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 7 августа, судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отклонила иск «Победы» к министерству транспорта. Таким образом ВС признал законным провоз в самолетах личных вещей сверх нормы ручной клади.